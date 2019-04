CROCE



«Non bisogna essere



perfetti per tutti,



basta essere stati



speciali per qualcuno.»

A funerale avvenuto i figli Andrea, Enrica, Pier Giorgio, Vittorio e Pietro con le rispettive famiglie ricordano la loro cara mamma DINA MEZZADRI VED. MINARI Vicomero, 2 aprile 2019



Ï Famiglia Fabio Romani e Margherita



Ï Marisa Tanzi Minari e figli



Ï Famiglie Renzo, Andrea, Pierluigi Tamani



Ï Linda, Cristian Borettini



Ï Luca Parenti e famiglia



Ï Famiglia Pasetti Gianni



Ï Viviana e Brenno Saccani



Ï Leandro e Silvana



Ï Sauro e Silvia



Ï Paolo e Ida Frati



Ï Famiglia Augusto Agosti



Ï Famiglie Candiani e Cabrini



Ï Famiglia Bocchi Giancarlo



Ï Rina Chiussi e famiglia



Ï Fam. Umberto Marenzoni



Ï Fam. Ravasini



Ï Fedele, Alberto Cugini



Ï Massimo Bernardi e Tiziana Bonassi



Ï Famiglia Ravarani Gabriele ed Emanuel



Ï Francesca, Liliana, Ettore Guasti e fam.



Ï Carla Terzi, Paolo, Andrea e famiglie



Ï Famiglia Fordiani Genesio e figli



Ï Carra Ennia



Remo, Andrea con Milena e Alain sono vicini a Vittorio in questo doloroso momento per la perdita della cara mamma DINA Baganzola, 2 aprile 2019



La famiglia Corrado Terenziani e figli è vicina a Pietro, Andrea, Vittorio, Giorgio ed Enrica per la scomparsa della cara mamma DINA Vicomero, 2 aprile 2019



Aldo Redento e Lisa ricordano con affetto DINA



e partecipano al dolore di Andrea Enrica Piergiorgio Pietro Vittorio e di tutti i familiari. Milano, 2 aprile 2019



Ci stringiamo con affetto ad Andrea, Enrica, Piergiorgio, Pietro e Vittorio per l'improvvisa scomparsa della cara DINA



Gabriella, Annarella e Luigi. Vicomero, 2 aprile 2019



Marino e Barbara, Massimo e Paola sono vicini alla famiglia in questo triste momento per la perdita della loro cara DINA Vicomero, 2 aprile 2019



Marzia con Agostino e Valentina sono vicini ad Enrica e famigliari per la perdita della cara mamma DINA S.Polo di Torrile, 2 aprile 2019



La famiglia Zanella con Levrini Paola è vicina al dolore dei figli per la perdita della madre DINA Vicomero, 2 aprile 2019



Le famiglie Bisi e Tosi partecipano al dolore dei figli e famigliari tutti per la perdita della cara DINA Vicomero- Colorno, 2-4-2019



Vilma con Marco, Carlo e Attilio sono vicini a Pietro per la perdita della mamma DINA Eia, 2 aprile 2019



Buon viaggio DINA



amica di una vita.



Un abbraccio alla tua bella famiglia.



Ilva e famiglia Benecchi. Cervara, 2 aprile 2019



Luciano, Cinzia e Luca sono vicini a Pietro e Vittorio per la perdita della cara mamma DINA Vicomero, 2 aprile 2019