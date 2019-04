ONEGLIA ZIVERI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Bruno e Renata con Ordene, il fratello Gianni con Gabriella, i nipoti Giovanni con Isa ed il piccolo Samuele, Michele, Sara, Fausto e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 3 aprile alle ore 8.30 partendo dalla Città di Parma per la chiesa di San Lazzaro, indi si proseguirà per il Tempio di Valera, successivamente le ceneri riposeranno al cimitero di Marore.Questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un particolare ringraziamento a Kina per la vicinanza prestata ad Oneglia.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.2 aprile 2019Ï Nella e Giorgio ChiastraÏ Sonia, Michele e Paola TirelliCiaoci mancherai tanto.Con affetto.I nipoti Sara e Fausto con Ilaria, Tommaso e Pietro.2 aprile 2019I cugini Ambrogio, Ennio, Gloria, Gianna, Rosanna, Giuliana con le rispettive famiglie si stringono con affetto a Gianni, Renata, Bruno e famigliari per la perdita della cara2 aprile 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Bruno Menozzi per la perdita della madre signora2 aprile 2019Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Gruppo Medaglie d'Oro ed il Cral Aziendale della Società Barilla a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Bruno Menozzi per la perdita della madre2 aprile 2019Claudio e Mirella sono vicini a Gianni e Lella e a tutta la famiglia per la perdita della cara2 aprile 2019Maria e Gabriele partecipano al lutto della famiglia Menozzi per la scomparsa della cara2 aprile 2019