CLEMENTINA RICOLFI

Ha raggiunto il suo amato Tonino nella Casa PadreLa ricordano con affetto i figli Gianluigi e Lorenzo con Alessandra, l'adorata nipote Maria Vittoria e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 3 aprile con partenza alle ore 9.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Giovanni Battista.Reciteremo il S. Rosario questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.2 aprile 2019Ï Carbogno RosannaÏ Fam. Nazzarena e Stefano Barbacini«Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.»Ciaoil tuo ricordo sarà sempre la mia guida lungo il cammino.Maria Vittoria.2 aprile 2019Caraci hai lasciati e per noi questa è un ora di profonda afflizione e di grande turbamento; ma la tua umanità, la tua bontà, la tua capacità di donarti agli altri rimarranno indelebili nel nostro ricordo.Grazia e Claudio, Sandra con Alessandro e Chiara, Claudia, Rosangela e Moreno.2 aprile 2019Profondamente addolorati per la perdita della carain questo triste momento siamo vicini a Gianluigi e Lorenzo nella preghiera con tanto affetto.Bettina, Pierfrancesco e famiglie.2-4-2019Gianni, Nicola, Rossana ricordanodonna buona, generosa, viva, vivace, di fede profonda, fonte di serenità.Ci conforta la certezza che in paradiso ritroverà le persone che ha tanto amato, mamma, papà, Antonio, Adriana, il suo Tonino.Ciao Tina.2 aprile 2019Presidente, consiglieri, tecnici, atleti e collaboratori del 1949 Parma Baseball Club sono vicini all'amico Gianluigi Calestani in questo doloroso momento per la morte della madre2 aprile 2019I condomini e l'amministratore del Condominio la Quercia di Via Curiel n. 7 sono vicini con affetto a Gianluigi, Lorenzo e Vittoria per la perdita della cara mamma2 aprile 2019I colleghi dell'Ufficio Groupama Ass.ni di Collecchio si uniscono al dolore di Gianluigi per la perdita della cara mamma2 aprile 2019Caraci mancherà tutto di te, la simpatia, il sorriso e la grande amicizia.Rimarrai sempre nei nostri cuori.Alma, Ernestina, Luisella, Franca, Marta, Laura e Pinuccia.2 aprile 2019Matteo e Francesca si uniscono al dolore di Lorenzo e Gian Luigi, in un abbraccio nel ricordo della sempre sorridente mamma2 aprile 2019Luca Meli e Parma Clima partecipano al lutto di Gianluigi e famiglia per la perdita della signora2 aprile 2019Ci uniamo al dolore di Gianluigi, Lorenzo e Vittoria per la perdita della caraGianna Buzzi e Cecilia Scarica.2 aprile 2019Ciaoamica mia, troppo in fretta te ne sei andata ma ti sono vicina col cuore e sei in ogni mio pensiero e lì resterai per sempre.Ti voglio bene.Ernestina.2 aprile 2019I Membri del Gruppo Caritas della Parrocchia di San Giovanni Battista piangono addolorati la scomparsa della cara amicae si uniscono al dolore dei familiari.2 aprile 2019Alla sera della vita ciò che conta è aver amato.CiaoAntonella.2 aprile 2019