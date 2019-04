AVE BOVAIA

«L'esempio che ci ha lasciato, la sua guida, il suo affetto rimarranno per sempre nei nostri cuori.»Ha lasciato questa vita terrenadi anni 82Ne danno il doloroso annuncio il marito Giuliano, le figlie Ester con Romano, Laura con Ivano, gli adorati nipoti Francesca e Luca con Sara, le sorelle Gina e Rosetta.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di Panocchia indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la Chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.2 aprile 2019Ï Famiglia SeverinoÏ Famiglie MarineoÏ Ivano Olivieri e famigliaÏ Fam. VitaliIl gruppo Amici di Panocchia" partecipa al dolore dei familiari per la perdita della cara2 aprile 2019"Mina, Nadia, Paola e Orazio partecipano al dolore di Giuliano, Gina, Rosetta e familiari per la perdita della cara2 aprile 2019Carati ricorderemo sempre con tanto affetto e abbracciamo forte Giuliano, Ester, Laura, Gina, Rosetta e famiglie.Anna, Paolo, Milli e Moreno.2 aprile 2019