ELIO RABAGLIA

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 78Ne danno il doloroso annuncio la moglie Pieranna, i figli Luca e Federica con il nipote Miki.I funerali si svolgeranno oggi 2 aprile alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Ramiola indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale dei Reparti dell'Ospedale Maggiore che l'hanno avuto in cura.2 aprile 2019Il fratello Fernando e famiglia ricordano il caro2 aprile 2019