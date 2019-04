ENORE CANTARELLI

Ci ha lasciato a sorpresaNe danno il triste annuncio la moglie Esterina, i figli Veronica con Marco e Nicola con Giuliana, le adorate nipoti Agnese, Sofia, Giuditta e Nikole.I funerali si svolgeranno mercoledì 3 aprile alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fontevivo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fontevivo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dott. Pellegri e Dott. Piroli per la costante presenza.2 aprile 2019Ï Mauro e Enrica MassariÏ Famiglia Gianni GhiniÏ Famiglia Carlo GandolfiÏ Famiglia Veneziani FrancoÏ Francesca, Ilaria Rossi e famiglieÏ Oscar, Patrizia, AndreaÏ Celentano e Elisabettasei stato l'unico vero professore che abbia avuto.Eravamo solo a metà lezione però, dovevi ancora insegnare alle bimbe.Tra tutti i tuoi scherzi, questo è stato quello meno apprezzato.Farai sempre parte della nostra vita.Ti voglio bene papà.Nicola.2 aprile 2019Ciaoci hai fatto divertire tanto, e noi ti vogliamo e ti vorremo sempre tanto bene, tanto ci guardi da lassù...Ciaoo, Niki, Agne, Giudi e Sofy.2 aprile 2019Caroil tuo ricordo mi accompagnerà sempre con infinita gratitudine.Un forte abbraccio ad Esterina, Nicola e Veronica.Carletto e famiglia.2 aprile 2019Renato, Romolo e Remo Dallatana e rispettive famiglie abbracciano la cugina Esterina, Nicola e Veronica in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro2 aprile 2019L'autodemolizione Benassi Srl tutta si stringe a Nicola e a Esterina per la scomparsa del caromeccanico e soprattutto uomo d'altri tempi.Marco e Sergio.2 aprile 2019Sentite condoglianze a tutta la famiglia Cantarelli.mi hai insegnato a vivere la mia passione nel migliore dei modi.Una seconda famiglia.Non lo dimenticherò mai. Uno dei tuoi ragazzi, ciao Capo.2 aprile 2019L'amicizia quella vera non muore mai, cambia, si trasforma, si mette in pausa; ma se è vera continua a vivere.sarai sempre nei nostri cuori.Nadia Colombini e Thomas, Paolo Gnudi e Daniela.2 aprile 2019Addolorati per il grave lutto che ha colpito la famiglia Cantarelli, partecipiamo sentitamente al suo dolore per la perdita del caroFamiglia Brianti Romano.2 aprile 2019Il C.A.D.S.S.D. si stringe a Veronica, Nicola ed Esterina per la perdita del caro2 aprile 2019