MARIA CERRO

É mancataAddolorati lo annunciano i figli Piero con Stefania e Maurizio con Marzia, i nipoti Christian e Kon.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa delle Sacre Stimmate (via Montanara).Il funerale si svolgerà mercoledì 3 aprile alle ore 9.30, partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa chiesa indi al Tempio di Valera.2 aprile 2019Il Consiglio di Amministrazione, il Personale e il Fondo di Solidarietà di Sidel S.P.A. sono vicini al collega Tanzi Piero in questo momento di dolore per la tragica perdita della madre2 aprile 2019