ANNA CHIESA

É mancata all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la figlia Carla con Mario e Luca, la sorella Dilia, cognato, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 3 aprile alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato in Via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Missorini.Un grazie di cuore a Zina.2 aprile 2019Pizzigoni Elena e figli con rispettive famiglie sono vicine alla figlia Carla e al nipote Luca per la perdita della cara2 aprile 2019Il Condominio Stella di Langhirano partecipa al dolore dei famigliari per la perdita della cara2 aprile 2019