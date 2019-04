LUCIANO MALAVASI

È mancatodi anni 89Lo annunciano i figli Marco e Roberto, le nuore Antonella e Claudia, gli amati nipoti Rocco, Carlotta, Benedetta, Jacopo, sorella, cognati, parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13,30 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa di Monchio.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.3 aprile 2019Ï Fam. Andrea RozziIl Rag. Federico Torelli, la Dott.ssa Federica Abelli e Federica Varesi sono vicini a Marco Malavasi in questo momento di dolore per la perdita del padre3 aprile 2019