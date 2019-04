CORRADO BALOCCHI

È mancatoNe danno il triste annuncio il figlio Mirko con Cristina, la compagna Lisa con Niccolò.I funerali avranno luogo oggi 3 c.m. alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa di S.Polo di Torrile, indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 aprile 2019Ï Fam. Roberto EnitiIl Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri e il Consiglio tutto dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma, sono vicini alla cara Lisa per l'immatura perdita di3 aprile 2019Mario, Amelia, Sabino, Serena si stringono in un forte abbraccio a Lisa, Niccolò e Mirko per l'improvvisa perdita del caro3 aprile 2019Ï Fam. Sergio AstiÏ Fam. Claudio AstiPierantonio e Franca Muzzetto si stringono con affetto a Lisa nel dolore per la perdita del caro3 aprile 2019Francesca, Chiara, Massimo, Renata, Maurizio, Antonella, Alessandra e Patrizia si stringono con affetto a Lisa per l'improvvisa scomparsa di3 aprile 2019Ciaoti vogliamo ricordare come una canzone d'amore che si canta a squarcia gola.....I tuoi amici: Fabio, Mara, Sebi, Andrea, Alessia, Pollo, Ketty, Vale, Sara, Leo.3 aprile 2019grazie per aver percorso con noi un tratto di strada con il tuo amore, la tua ironia e la tua generosità.Tienici ancora per mano.Lisa e Nick.3 aprile 2019