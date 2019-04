FRANCO MASELLI

«Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta sulla terra»Dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro ci ha lasciatodi anni 90Lo annunciano la moglie Lucia, le figlie Ornella, Emanuela con Roberto, i nipoti Ilenia con Andrea, Ilaria con Michele, Andrea e Luca, i pronipoti Mattia, Giulia e Cristian.I funerali avranno luogo giovedì 4 aprile ore 13:45 partendo dall'abitazione in Parma Via Fattori, 2 per la Chiesa della Trasfigurazione (Via Sidoli 61) proseguendo per il tempio della cremazione di Valera.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Ballone di Corniglio (PR).Il santo rosario sarà recitato mercoledì 3 Aprile alle ore 20:30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3-4-2019Ï Famiglia Morganti RobertoI condomini e l'amministratore del condominio Residenza Moderna, sono vicini alla famiglia per la perdita del caro3 aprile 2019