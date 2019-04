NANDO UBALDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la figlia Emanuela, i fratelli Franco e Alceo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 5 aprile alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la Chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa Chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare grazie a tutto il personale del reparto di Angiologia ed in particolare ai dottori Rubino e Rocci.4 aprile 2019Ï Umberto, Giuseppina SalsiÏ Pietro FerrariÏ Fam. Germano FerrariÏ Dina e figliÏ Gerardo Castellini e famigliaÏ Romano, Bianca e famigliaÏ Antonio Matteo AgliariÏ Famiglia CapraCiaoti voglio e ti vorrò un mondo di bene.Manu.4 aprile 2019i nipoti ti ricorderanno.Daniela, Ciro, Danilo, Ermes.4-4-2019I cugini Tonino, Fabrizio, Mariella, Mino, Armando, Miranda, Nello e famiglie si uniscono al dolore di Manuela, Franco e Alceo per la perdita del caro4 aprile 2019Ombretta, Ivana, Luca, Renato, Pina, Renata, Gianfranco, Maria, Ezio, Daniela e Gianfranco si stringono affettuosamente a Manu per la scomparsa del caro papà4 aprile 2019Magazzini Generali Piovani partecipa al lutto di Emanuela per la perdita del caro4 aprile 2019Ciaograzie per la tua amicizia.Siamo vicini ad Emanuela.Dario Balestrieri e famiglia.4 aprile 2019