ENRICO BIZZARRI

È tornato serenamente alla Casa del Padredi anni 77Lo annunciano con dolore la moglie Laura, i figli Alberto con Giovanna, Marianna, Natalia, Anna con Giuseppe, Elisa, Michele, Lorenzo.La salma sarà esposta da giovedì 4 aprile presso la Sala del Commiato v.le Villetta 16.Giovedì 4 aprile ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di S. Paolo via Grenoble, 9, sarà recitato il SS. Rosario.Il feretro partirà alle 14.15 di venerdì 5 aprile dalla Sala del Commiato per le esequie nella Chiesa parrocchiale di S. Paolo.Il presente vale per ringraziamento.4 aprile 2019Ï Carla ed Enzo PlatzekÏ Carlo e Germana MagnaniNatalia, Luca, Annamaria si stringono con un grande abbraccio alla cara amica Laura e famiglia per la perdita del loro caro4 aprile 2019Stretti in questo triste giorno, siamo vicini ai familiari con tutto il nostro affetto per la perdita diSentite condoglianze.Mimmo, Marco e Silvia Barboso.4-4-2019Siamo vicini ai familiari per l'improvvisa scomparsa die prendiamo parte al loro dolore.Famiglia Bindani e Zia Sonia.4 aprile 2019I condomini, i conduttori e l'amministratore del condominio Genziana partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del signor4 aprile 2019