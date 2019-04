GIORGIO MENOZZI

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 74Ne danno il doloroso annuncio i figli Romina con Matteo e Manuel con Giada, i nipoti Gioia e Mariarita, la compagna Pina, il fratello Dalmazio, la sorella Gabriella, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 6 aprile alle ore 15.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio, 17 per la chiesa di Fornovo indi al Tempio della Cremazione.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Gianni Antiga.5 aprile 2019La sorella Gabriella con Raimondo, Ramona, Alessandro, Mattia e Alice piangono la perdita del caro5 aprile 2019Le famiglie del Condominio Erika dolorosamente colpite dalla scomparsa del caroesprimono le più sentite condoglianze ai figli Romina e Manuel e familiari tutti.5 aprile 2019