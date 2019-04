BRUNA MONARDI

È tornata alla Casa del Padredi anni 83Lo annunciano con profondo dolore il marito Fernando, i figli Anna con Mauro, Marco con Stefania, i nipoti Emanuele con Daniela, Veronica con Marco, Beatrice, Erica con Matteo, Lorenzo, i pronipoti Riccardo e Asia e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 8 aprile alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa della Famiglia di Nazareth indi per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle ore 19 presso la chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e paramedico dei Reparti U.T.I.C. e Cardiochirurgia dell'Ospedale Maggiore.6 aprile 2019Una parte della nostra famiglia ci ha lasciato, le sorelle Rosetta, Maria, Franca e il fratello Domenico con i rispettivi figli e famiglie partecipano con affetto al grande dolore di Nando, Anna, Marco e famiglie per la scomparsa della adorata6 aprile 2019