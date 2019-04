GIANNINA PADOVANI

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio la figlia Rosanna con Stefano, la nipote Alice, il fratello Roberto ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 8 cm. alle ore 9.30 partendo dalle Piccole Figlie in Parma per il Duomo di Colorno, indi al cimitero di Sorbolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a tutto il personale dell'Hospice delle Piccole Figlie ed a Marianna.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.6 aprile 2019Emma, Cesare e Giuseppe commossi e partecipi sono vicini nel dolore a Rosanna, Stefano ed Alice per la perdita della cara6 aprile 2019Lina, Angela, Ernesto e Luca sono vicini a Rosanna, Stefano ed Alice per la scomparsa della cara6 aprile 2019I presidenti del Rughy Colorno, a nome di tutti i dirigenti, collaboratori, allenatori e atleti sono vicini a Rosanna e famigliari tutti per la perdita della mamma signora6 aprile 2019Massimo, Rosi e i colleghi della ditta Artiglio si stringono affettuosamente a Rosanna e famiglia per la perdita della cara mamma6 aprile 2019