DELIA CIANI

Ha raggiunto i suoi amati Otello e Claudiodi anni 84Lo annunciano il figlio Andrea e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 9 aprile alle ore 13.30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Marore, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.7 aprile 2019Ï Nilde, Sergio, Elvio e famiglieCondomini e amministratore del condominio Raffaella di Via Anna Frank 2 si stringono alla famiglia per la perdita della cara7 aprile 2019