PIETRO DALLAFIORA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la figlia Rita con Gian Pietro, Elisa con Matteo, Ilaria con Pier Francesco, la sorella Amelia, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, lunedì 8 aprile alle ore 10:00partendo dalla Sala del Commiato C.O.F.in via Carrega 12/A per la chiesa di Collecchio, proseguendo per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19:30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Bastiani ed alla Dott.ssa Capiferri.7 aprile 2019Ï Angela Signifredi RosselliÏ Famiglia Savi AdelioÏ Fam. Fabio FerratoÏ Manila, Maurizio e famigliaI colleghi della Farmacia Donetti : Carlotta, Giulia, Maurizio e Francesco si stringono ad Elisa e famiglia per la perdita del caro nonno7 aprile 2019Cristina, Carlo e Carlotta Donetti abbracciano affettuosamente Elisa, in questo triste momento, per la perdita del caro nonnoe sono vicini a tutta la famiglia.Collecchio, 7 aprile 2019Gianni, Lella, Fabrizio sono affettuosamente vicini ad Elisa e famigliari per l'improvvisa scomparsa del loro7-4-2019