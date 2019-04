VELIA PARENTI DAMENTI

Ci ha lasciatoLo annunciano con tristezza Cristina e Brunetta, Carlo, Damiano, Myriam, Ilaria, Teresa.Il funerale si svolgerà domani lunedì 8 c.m. alle ore 14,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Giovanni Battista in via Sette F.lli Cervi indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 21,00.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Galia.7 aprile 2019Ï Patronato InpalÏ Fam. Bersanelli-LibrattiSeverina, Marilena, Monia, Stefania e famiglie si stringono con affetto a Cristina, Brunetta e famigliari per la perdita della cara zia7 aprile 2019I condomini e l'amministratore del condominio Esperia partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa della signora7 aprile 2019