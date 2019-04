PIER LUIGI VICINI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Adele, i figli Katia con Stefano, Tatiana con Massimo, Davide con Silvia, gli adorati nipoti Thomas, Samuel, Matteo e Simone, il fratello Primo con Ida, la cognata Rosaria e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, lunedì 8 aprile alle ore 14.15partendo dalla Sala del Commiato COFdi Viale Villetta 16 per la Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via dei Bersaglieri proseguendo per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie alla dott.ssa Cecilia Valenti e a tutto il personale del Reparto di Oncologia di Parma.7 aprile 2019Ï Terzi Gianfranco e famigliaÏ Terzi Aldo e famigliaÏ Tagliavini Oscar e MarisaÏ Lori ManricoÏ Minetti MaurizioÏ Raboni MaurizioGrazie per averci voluto bene e per i valori che ci hai trasmesso.Ti ricorderemo sempre con un grande sorriso.CiaoThomas, Samuel, Matteo e Simone.7 aprile 2019Gianluca Vicini con Rosi e i figli Matteo e Francesco sono vicini alla famiglia per la perdita del caro zio7 aprile 2019Rosaria e Francesca si stringono al dolore di Adele, Katia, Tatiana e Davide per la perdita del caro7 aprile 2019Zia Cesarina e familiari si stringono ad Adele, Katia, Tatiana e Davide per la scomparsa del caro7 aprile 2019I dipendenti della G&P Engineering si uniscono al dolore di Primo, Ida, Adele, Davide, Tatiana, Katia con le rispettive famiglie per la perdita del caro7 aprile 2019Adele e Roberto Quintavalla con i figli Elisa e Alberto sono vicini ai familiari per la scomparsa del caro7 aprile 2019Ginetto, Carla e Massimo commossi e partecipi sono vicini nel dolore a Adele, Katia, Tatiana e Davide per la perdita del caro7 aprile 2019Ci stringiamo ad Adele e famiglia per la perdita dell'indimenticabile amicoAdele, Federica, Enrico e Maria.7 aprile 2019