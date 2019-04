ROSANNA ZERMANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 59Ne danno il triste annuncio il marito Giuseppe, il figlio Daniele, la mamma Alba, la sorella Antonella con Piergiorgio, Alessandro e Chiara; la cognata Vanda con Roberta.I funerali avranno luogo lunedì 8 aprile alle ore 15.00partendo dalle Sale del Commiato C.O.F. «Barbieri-Ghidini»di Medesano (Via Santi 14) per la chiesa di Varano Marchesi, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Varano Marchesi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Giorgio Bernier.7 aprile 2019Ï Romana, Vincenzo, RobertaÏ EloisaÏ Zermani Bruna e figliÏ Dirce e Gianfranca VecchiÏ Nicoletta e PietroÏ Fam. Plinio GuatelliÏ Parrocchia Santa LuciaNicola, Monica e Gabriele sono vicini a Daniele e papà per la perdita della cara7-4-2019Ombretta con Michele e Luca piange la perdita della carissima amicaed è vicina a Giuseppe, Daniele e a tutti i familiari in questo momento di grande dolore.7 aprile 2019Ciaorimarrai sempre nel nostro cuore.Maria Cristina e Rita.7 aprile 2019I componenti del Comitato del Museo di Storia e Civiltà di Varano Marchesi piangonopreziosa collaboratrice e amica e partecipano commossi al dolore di Giuseppe, Daniele e famiglia.7 aprile 2019Addolorati ci stringiamo affettuosamente a Giuseppe per la scomparsa della cara moglieIl personale medico e paramedico della Casa della Salute di Medesano.7 aprile 2019Le persone comenon muoiono per sempre ma si allontanano soltanto...Con affetto, zia Gianna, Anna Maria, Elisa e famiglia.7 aprile 2019Sentite condoglianze alla famiglia per la perdita della caraGabriella, Sandro, Celso e famiglie.7 aprile 2019Le maestre e i bambini delle classi terze della Scuola Primaria di Medesano unitamente ai genitori ricordano con grande affetto la dolcezza e l'amore della cara maestra7 aprile 2019Abbracciamogenerosa amica e collega instancabile nell'amore per la scuola e ci uniamo al dolore della famiglia.Antonella, Marcella, Marina, Paola, Romana, Anna e famiglie.7 aprile 2019