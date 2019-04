OTTAVIO PEZZUOLO

«Credo, Signore, credoche dopo la mortenon c'è ancora mortema la vita»J. Folliet<+CE>Ci ha lasciatiSi unisce ai molti che lo attendono, per l'amore che li unì in terra.Ne danno l'annuncio i figli Monica e Marco con il nipote Andrea.La cerimonia funebre si terrà martedì alle ore 14,15 partendo dalle Piccole Figlie verso la chiesa parrocchiale di Ozzano Taro e quindi per il cimitero di Collecchio.Nella stessa chiesa, lunedì alle ore 20,30 verrà recitato il S. Rosario.8 aprile 2019Gli zii Cesare e Antonietta con Patrizia e Paola insieme alle loro famiglie abbracciano Monica e Marco ricordando con affetto il carissimo8 aprile 2019Ï Elena Da VicoVirna e Rita con le rispettive famiglie si uniscono con infinita tristezza al dolore di Monica e Marco per la perdita del caro papà8-4-2019Enrica, Roberta e Marialberta sono vicine con affetto a Monica e a Marco per la scomparsa del loro caro papà8 aprile 2019Enore, Daniela, Luca e Oliver Belloli sono vicini a Monica e Marco per la perdita del loro papà8-4-2019Federica Abelli e Filippo sono vicini a Monica e Marco per la perdita dell'adorato papà8 aprile 2019Francesca, Giovanna ed Elsa Bertagna unitamente a tutta l'azienda Parmamoda partecipano al dolore di Marco e famiglia in questo triste momento per la perdita del caro8 aprile 2019Fabio e Daniela con Alessia e Sara si uniscono al dolore di Marco per la perdita del papà8 aprile 2019Sentite condoglianze a Marco e Monica per la scomparsa del papàLara e Isabella Ferrari.8 aprile 2019