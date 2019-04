SERGIO AZZALI

+CE>Circondato dall'affetto dei suoi cari è mancatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la moglie Carla, i figli Danilo con Elisa e Martina, Nicoletta con Valerio e Fabio e la sorella Laura con famiglia.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.30 presso la chiesa di Maria Immacolata in Via Casa Bianca ove sarà celebrata la messa.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 presso la chiesa medesima.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Ringraziamo per l'assistenza data il dott. Giuseppe Montagna.Un particolare ringraziamento per la disponibilità e l'amicizia al dott. Roberto Capra.8 aprile 2019Ï Albertina, Maurizio SpocciLino e Gianna Ziveri con Luca e Marco sono vicini a Carla, Nicoletta e Danilo per la perdita del caro8 aprile 2019La famiglia Frattini è vicina a Carla, Nicoletta e Danilo per la perdita di8 aprile 2019Bruno e Mara, Claudio e Mara, Gianni e Giuliana partecipano al lutto di Laura per la morte del fratello8 aprile 2019