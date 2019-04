RENZO UGOLOTTI

+CE>Ci ha lasciatidi anni 97ex deportato della Seconda guerra mondialeLo annunciano i figli Elvia con Valter e Bonfiglio con Dirce, i nipoti Alessia, Giulia e Luca, la sorella Maria, la cognata Ines e tutti i parenti.La lunga vita di Renzo è stata segnata dalla drammatica esperienza dei lager nazisti, dove è stato prigioniero dall'autunno del 1943 alla primavera del 1945.La famiglia ringrazia per le amorevoli cure il personale della Casa protetta di Alberi.I funerali si svolgeranno martedì 9 aprile alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Vicofertile, indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Vicofertile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 aprile 2019Ï Fam. Ravanetti Luigi, Anna Maria e AngeloÏ Fam. Enzo LimoniÏ Dante, Mariella e MariannaÏ Maria Pia CastaldiniÏ Famiglie Ravanetti Ernesto, Luigi e DavideÏ Greta, Sabrina e MassimoLa cognata Ines unitamente a Renata e Sara sono vicine a Buonfiglio, Elvia e famiglia per la perdita del caro8 aprile 2019Siamo vicini ai famigliari per la perdita del caroLuca, Laura, M. Pia Castaldini.8 aprile 2019Soci e collaboratori di Brando, Centro Moda, Half, con le rispettive famiglie, sono vicini a Mimmo, Elvia e famigliari per la scomparsa del caro8 aprile 2019Sergio e Fabrizio con le rispettive famiglie sono vicini all'amico Mimmo e famiglia per la perdita del papà8 aprile 2019Giovanni, Cristina, Giovanna e Laura partecipano al lutto dell'amico Mimmo e della sua famiglia per la perdita del papà8 aprile 2019Schianchi Gianfranco, Matteo e Serena con Elia sono vicini a Bonfiglio ed Elvia per la perdita del papà8 aprile 2019