ANNITA RAVANETTI

+CE>È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Mariolina con Claudio, Paolo con Marisa, Gianni con Maria, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 9 aprile alle ore 14.30 partendo dalla sala del commiato in Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano indi al cimitero di Castrignano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della casa di cura Val Parma di Langhirano.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica e Avis di Langhirano.8 aprile 2019Sentite condoglianze dalle famiglie Cavalli Renato e Luciano per la scomparsa della cara8 aprile 2019