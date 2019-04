RENATO SERBOLI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la moglie Maurizia, la sorella Adelina, il fratello Luigi con le rispettive famiglie, le cognate Maria Luisa con Simona, Sergio e Manuel e Donatella con Giorgio e Nicola e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 11 aprile alle ore 9.30 partendo dall'abitazione in via Monte Grappa n. 21 per la Chiesa di S. M. Assunta.Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 10 corr. alle ore 20.30 nella Chiesa di S. M. Assunta.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.9-4-2019