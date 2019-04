CHRISTIAN GHERARDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 36Ne danno il triste annuncio la mamma, gli zii, i cugini e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 10 c.m. alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Patrizio, indi al cimitero di Valera.Il Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il personale medico e paramedico del Reparto di Angiologia per le cure date a Christian con dedizione e professionalità.9 aprile 2019resterai nei nostri cuori.Nonna Caterina e nonna Nanda.9 aprile 2019ti porteremo sempre nel cuore.Gli zii Luigi, Mimma, i cugini Francesco, Massimiliano e Maura.Un abbraccio forte a Cinzia.9 aprile 2019ci mancherai tanto.La tua Baby, zia Titti e zio Claudio.9 aprile 2019La famiglia Ordiano Dino, Catia, Mirko partecipano al dolore dei famigliari per la perdita del caro9 aprile 2019La vita è un sonno, la morte è il risveglio.CiaoGianna, Luca, Giordana e famiglia.9 aprile 2019Titolare e dipendenti delle Malve partecipano al dolore della cara Cinzia e famiglia in questo triste momento stringendosi a loro per la perdita del caro9 aprile 2019