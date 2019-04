TRANQUILLO SQUARCIA

Ci ha lasciatodi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Fiorenza con Paolo, i cari nipoti Francesca e Lorenzo unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani mercoledì 10 alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Nazzaro ove alle ore 10.00 sarà celebrata la Santa Messa, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.9-4-2019Ï Emilio, Luciana RicciÏ Fam. Remo, Silvia MontaniniColleghi, collaboratori e dipendenti dello Studio Associato Furlotti esprimono il loro cordoglio a Paolo e Fiorenza ed a tutti i famigliari per la perdita del caro9 aprile 2019Teresa Martani con la famiglia si unisce al lutto dei famigliari per la perdita del caro9 aprile 2019