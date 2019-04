ADA AMPOLLINI

É salita nei Cieli Divini per raggiungere l'adorato nipote Mirko, scomparso prematuramente due mesi fa e il marito Amilcare, insostituibile compagno di una vita con il quale ha condiviso il faticoso lavoro di fabbro nell'officina nei pressi del ponte dello Stirone a Fidenzadi anni 87Lo annunciano affranti dal dolore: la figlia Angela, il genero Rino, il nipote Stivan con Cristina e Matteo, la sorella Olga ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 10 c.m. alle ore 14.30 in Cattedrale, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 in Cattedrale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e Oss dei Reparti Medicina d'Urgenza e Medicina Verde dell'Ospedale di Vaio, nonchè tutto il personale della Casa Protetta S. Rita di Soragna.9 aprile 2019CiaoMirko ti ha aspettata per aiutarti a passeggiare lungo un sentiero fiorito di rose e lillà.Tua figlia Angela con Rino.9 aprile 2019