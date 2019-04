PIERA VERNIZZI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio il marito Decimo, i figli Elena, Paolo e Massimiliano, la nuora Ivona, i nipoti Tea, Davide e Luca.I funerali avranno luogo giovedì 11 c.m. alle ore 10,15 partendo dalle Piccole Figlie, per la chiesa di Vigatto indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella cappella delle Piccole Figlie.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al personale medico e paramedico della Casa di Cura Piccole Figlie.10 aprile 2019Ï Maurizia Dei Giuli, Anna e DiruIl Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci dell'Associazione di Volontariato Amici delle Piccole Figlie partecipano al dolore della famiglia per la perdita della carasocio fondatore dell'Associazione.10 aprile 2019Tiziana, Denis, Monia con tutto lo staff del Ristorante I Pifferi si stringono in un forte abbraccio a Paolino per la scomparsa della cara mammae porgono sentite condoglianze a tutta la famiglia.10 aprile 2019Giorgio, Elena, Giovanna e Jacopo, partecipano commossi al dolore di Decimo, Elena, Missi e Paolo per la perdita della loro cara10 aprile 2019Ciao tataSarai sempre nel mio cuore.Giovanna.10 aprile 2019Stefano Tassoni si stringe al dolore di Elena e famiglia per la perdita della cara mamma10 aprile 2019Vincenza ricorda con infinita tristezza la carae si unisce con affetto al dolore della sua famiglia.10-4-2019Carissimasei stata per noi una grande amica, una grande ed indimenticabile Persona.Rimarrai sempre nei nostri cuori.Un grande abbraccio alla tua famiglia.Antonio e Mimma.10 aprile 2019Vanna, Alessia e Paolo sono vicini in questo momento di profonda tristezza a Missi, Elena, Paolino e famigliari per la perdita della cara mamma10 aprile 2019