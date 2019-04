UGO FILIPPI

É mancato all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti, i pronipoti, il fratello, i cognati e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 11 aprile alle ore 11.15 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Antognano (via Berzioli, 11 Parma).Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.10 aprile 2019La zia Noemi è vicina ai nipoti per la perdita del caro10 aprile 2019