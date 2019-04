MARTA COCCONI

È mancatadi anni 83Ne danno il triste annuncio le figlie Claudia e Giuliana con Iller, l'adorato nipote Christian, le cugine Ubaldina e Gabriella ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 11 alle ore 14,30 partendo dalla Casa di Cura «Piccole Figlie» per la Chiesa di Sorbolo (ore 15.00) indi si proseguirà per il cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la Chiesa Parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada alla dottoressa Patrizia Giaroli per l'umanità e la professionalità dimostrate, vada inoltre un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e para-medico dei reparti Medicina 2° Piano ed Hospice per l'affettuosa assistenza.Non fiori ma offerte alla C.R.I.di Sorbolo.10 aprile 2019Ï Mara, Filippo, ManueleÏ Franco, Emanuele, Ester e figliÏ Famiglia MontiÏ Gabriella, Taddeo TedeschiUbaldina e Gabriella si stringono affettuosamente a Giuliana, Claudia e famiglie per la dolorosa perdita della cara mammaTi ricorderemo sempre.10 aprile 2019Titolari e impiegate dello «Studio Baga-C.S.A» sono vicini a Giuliana, Claudia e famigliari in questo momento di dolore per la scomparsa della mamma signora10 aprile 2019Partecipiamo commossi al dolore di Giuliana, Iller, Claudia e Christian per la perdita della loro caraTiziano, Maura, Silvana, Emanuele, Marinella e Guido.10 aprile 2019Le famiglie del Condominio «Estate» di Via XXV Aprile, 27/bis partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita della cara10 aprile 2019Vanda ed Edies con Sabrina e Nicole commossi partecipano al dolore di Giuliana, Claudia e Christian per la perdita della cara10 aprile 2019