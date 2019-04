ORLANDO FERRARI

È mancatodi anni 70Ne danno il triste annuncio la moglie Ernestina, i figli Pierluigi con Rita e Giulia con Matteo, gli adorati nipoti Gabriele ed Ilaria.I funerali si svolgeranno venerdì 12 alle ore 14,30 partendo in auto dall'abitazione, in via Martignoni 13, per la Chiesa di Sorbolo (ore 14.45) indi si proseguirà per il Cimitero locale.Il S.Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa Parrocchiale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore vada alla signora Lucia per l'affettuosa assistenza ed il prezioso aiuto, vada inoltre un grazie al medico curante dottor Rodolfo Mingolla ed alle infermiere domiciliari per la disponibilità e professionalità dimostrate.11 aprile 2019Ï Angela e MimmoÏ Alessandra e MassimoÏ Famiglia MontiÏ Ezio, Antonella GrossiÏ Famiglia Allodi ValerioÏ Carla e Sandra CocconiIl Consiglio Direttivo ed i donatori dell'Avis di Sorbolo, in questo momento di infinita tristezza, sono particolarmente vicini ai famigliari tutti esprimendo sentimenti di solidale partecipazione al grave lutto per la dolorosa scomparsa del socio emeritoCroce d'oro della Sezione.11 aprile 2019Un ultimo ciaoeterno ragazzo.Un abbraccio ad Ernestina, Pierluigi, Giulia e familiari.Iames e famiglia.11 aprile 2019Ciao carissimoci hai lasciato dopo avere combattuto con grande forza e dignità.Con infinita tristezza ci stringiamo in un affettuoso abbraccio a Ernestina, Pierluigi, Giulia.Vanna, Gabriella e familiari.11 aprile 2019Giorgio con Marta, Fabrizio, Maurella, Rossana, Cristiana e le rispettive famiglie stringono in un forte abbraccio Ernestina, Pierluigi e Giulia per la perdita del caro11 aprile 2019