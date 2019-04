UGOLINA PAOLETTI

È mancata ai suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Gina, Franco con Cristina, Giancarlo con Gloria, i nipoti Michela, Corrado, Angelo con Elena e il piccolo Cristian, Martina con Emanuele, Marcello, Simone, Felipe, Donatella e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 13 aprile alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta 16/a per la chiesa di San Paolo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un ringraziamento particolare alla casa Famiglia Fiordaliso per l'assistenza prestata.12 aprile 2019Ï Maria e Giovanni AmorettiCondomini, inquilini e amministratore del condominio «Erica» di Via del Garda n. 19-21-23 (Pr) partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della signora12 aprile 2019