ANGELA PINAZZI

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 72Ne danno il triste annuncio il marito Sergio, i figli Matteo e Michela, il fratello Guido, cognate, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 13 aprile alle ore 10.15 nel Duomo di Colorno indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Non fiori ma opere di bene.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera venerdì 12 aprile alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.12 aprile 2019Ï Famiglie Ivano, Giancarlo e Sonia FroldiÏ Enzo e TeresaÏ Carla Bandini, Eva BocchiÏ Bellini Giovanni e CamillaÏ Flavio, Dania PagliariniÏ Romana, Corrado, Sandro PagliariniÏ Famiglia Alberto RossiÏ Giuliana DallajIl fratello Renzo con Adriana sono vicini a Sergio, Matteo e Michela per la perdita della cara cognata12 aprile 2019Ciao ziaè grande il vuoto che lasci.Un abbraccio.Mabe, Alby, Marco, Mauro, Carlotta, Francesca, Anto, Enrica, Milly, Alle, Stefy, Chicco, Gabry e Viola.12 aprile 2019Sergio, Miky e Matteo vi sono vicina in questo triste momento per la perdita della caraIlaria.12 aprile 2019Franco e Fiorella si uniscono al dolore di Sergio, Matteo e Michela per la perdita della cara13-4-2019Siamo affettuosamente vicini a Sergio, Matteo e Michela per la scomparsa dlela caraGina, Sabrina, Mauro Ravasini.12 aprile 2019Titolari e maestranze della ditta Termoblok si uniscono al dolore di Michela e familiari per la perdita della cara12-4-2019Gianni, Germana, Alessandra ed Elisa, sono vicini a Sergio, Matteo e Michela per la scomparsa della cara12 aprile 2019