MARIA ROSA VICINI

É mancatadi anni 66Lo annunciano il figlio Alessio, il fratello Maurizio con Paola e Annalisa, i cognati Valter e Ernestina, gli zii, i cugini, i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 13 cm. alle ore 10.45 per la chiesa di Santa Maria del Rosario (Via A. e G. Isola, 18 Pr) indi al crematorio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Trefiumi si reciterà il S. Rosario.Giovedì 18 c.m. alle ore 15 nella chiesa di Trefiumi ci sarà la benedizione delle ceneri con Messa.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al cognato Valter, ai cugini Marco, Silvano e Giuseppe per le cure e l'affettuosa assistenza.Non fiori ma opere di bene.12 aprile 2019Ï Elio, Luciana e famiglieÏ Giancarlo, Claudio, Giorgio RianiÏ Marino e CarmenÏ Fam. Emma, Enrico, MichelaÏ Corrado, Rita, Matteo, Graziano, GiulioCiaoche il Signore dia al tuo spirito l'eterno riposo e la sua luce risplenda nei tuoi occhi.Gli zii Sergio e Marisa con figli e famiglie.12 aprile 2019Zia Elsa con Giuseppe piangono la scomparsa della carae sono vicini ad Alessio, Maurizio e familiari.12 aprile 2019Il Sindaco Claudio Moretti e a nome della Giunta, del Consiglio della popolazione e dei dipendenti del Comune di Monchio delle Corti partecipa al lutto dello stimato collaboratore Alessio per la perdita della cara mamma12 aprile 2019Un caro saluto ache ha affrontato la vita con coraggio e dignità.Marta e fratelli Ricci.12 aprile 2019Ettore, Lucia con Martino sono vicini ad Alessio e famigliari per la scomparsa della cara mamma12 aprile 2019Marco, Silvano, Cesare, Cinzia e Martina sono vicini ad Alessio, Maurizio e familiari per la perdita della cara12 aprile 2019I cacciatori di Monchio sono vicini all'amico Alessio per la perdita della cara mamma12 aprile 2019I «Terfumna» salutano con affetto12 aprile 2019Elsa, Paolo, Stefano, Evelina e Mattia sono vicini ai familiari per la scomparsa delle cara12 aprile 2019