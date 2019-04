NORA BOSELLI

Ha riabbracciato i suoi cari nella Casa del Padredi anni 88Ne danno l'annuncio: la nipote Federica con i figli Sebastiano, Maria, Serena, Maddalena, Beniamino con le loro famiglie e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 13 c.m. alle ore 10.30 in Parma nella chiesa di Maria Immacolata in via Casa Bianca, provenendo dall'Ospedale di Vaio in Fidenza, indi al cimitero di Marore.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 nella chiesa di Maria Immacolata in Parma.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.12-4-2019I signori Condomini di Via Budellungo 5 partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di12 aprile 2019