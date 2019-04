LEOPOLDO TERRANEO

Il 10 aprile 2019 ci ha lasciatoLa mamma Maria Teresa e il fratello Antonio lo piangono con grande dolore.Il funerale si svolgerà lunedì 15 aprile alle ore 9,30 nella Chiesa di Santa Croce.Il Santo Rosario si reciterà nella medesima Chiesa venerdì 12 aprile alle ore 19,30.12 aprile 2019Ï Giovanni StellaArmando e Carmelina con Magda, Alessandro e Silvia piangono la scomparsa del caroe si uniscono al dolore di zia Bibi.12 aprile 2019Lucia, Paolo e Carlo sono vicini con tanto affetto a Bibi e famiglia per la scomparsa del loro caro12 aprile 2019Roberto e Anna Lisa partecipano commossi al dolore di Bibi e di Antonio per l'improvvisa scomparsa del caro12 aprile 2019Domenico e Marcella Cacopardo partecipano commossi al dolore della famiglia di12 aprile 2019Fulvio e Lucia Giammetti, Alberto e Anna Bertora partecipano affettuosamente al dolore di Bibi e dei familiari per l'immatura scomparsa del caro12 aprile 2019Fabrizio e Maura Medioli partecipano con affetto al dolore di Bibi, Maria Rita e familiari per la scomparsa del caro12 aprile 2019Filippo e Cecilia Gandolfi con Nicole, Gian Battista e Samuele abbracciano commossi Bini e Antonio per la perdita improvvisa del caro12 aprile 2019Antonia, Nicola e Rocco piangono la scomparsa improvvisa del caro12 aprile 2019Maria Rita, Roberto, Vittorio e Valentina abbracciano con affetto Bibi e Antonio in questo momento di grande dolore per la scomparsa del caro12 aprile 2019Magda Gandolfi si stringe al dolore di Bibi e Antonio per l'improvvisa perdita del caro12 aprile 2019I collaboratori dell'Ufficio Gandolfi si uniscono al dolore della Signora Bibi e di Antonio per la perdita del caro12 aprile 2019Gian Paolo Rolli è affettuosamente vicino a Bibi, Antonio e famiglia per la tragica e prematura scomparsa di12 aprile 2019Lorenzo e Rita con Maria Giulia e Sebastiano si stringono commossi a Bibi e Antonio per la perdita del caro12 aprile 2019