ALFREDINA ROCCHI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Giuseppe, i figli Marco con Cristina ed Alessia, Mauro con Alice e Lara, il fratello Giuliano, cognate e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi sabato 13 aprile alle ore 14.30 partendo dalla Casa di Cura Piccole Figlie per la chiesa di Maria Immacolata indi al Crematorio il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a Gualtiero e Luisa per la vicinanza dimostrata.13 aprile 2019Ï Brunazzi Emanuele e famigliaÏ Fam. SavignanoÏ Anna e Italo BocchiMichele, Anna e Walter Zoni sono vicini a Marco e famiglia per la perdita della cara13 aprile 2019Tiziano, Teresa e Giulia si stringono al dolore Giuseppe, Mauro e Marco per la perdita della cara13 aprile 2019Caraci mancherai tanto, porteremo sempre nei nostri cuori il tuo dolce ricordo.Siamo vicini a Giuseppe, Marco, Mauro e famigliari.Vanda, Ettore, Andrea.13 aprile 2019