MARIA COLOMBI

Ha concluso la sua lunga vita terrenadi anni 97Ne danno il triste annuncio il figlio Fabrizio con Elda e Matteo unitamente ai parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30 nella chiesa di San Michelino Gatti, indi si proseguirà per il cimitero di Felino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al personale tutto di Villa Ramiola.13-4-2019Roberto con Loretta e Giorgio con Laura sono vicini a Fabrizio, Elda e Matteo per la scomparsa della mammacui rivolgono un grato pensiero come nipoti.13 aprile 2019