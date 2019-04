UGO BURATTI

«Il Signore vegliasul cammino dei giusti.»Ci ha lasciato l'anima buona e gentile del nostro amatoper raggiungere l'adorata figlia Carlotta.Inconsolabili lo piangono la moglie Bianca, le figlie Cristina con Francesco e Chiara con Luca, i cari nipoti Andrea con Luana e Francesca, il fratello, la sorella, i nipoti e cognati tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 13 aprile alle ore 14.45partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa parrocchiale Santa Croce, proseguiranno per il cimitero della Villeta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziametno particolare va al medico curante Dott. Alessandro Biazzi e a Maria Grazia che lo hanno seguito nel corso di questa grave malattia con dedizione e grande professionalità.Grazie anche alla cara Ana che lo ha accudito con tanta dedizione.13 aprile 2019Ï Giorgio e Gianna BevilacquaÏ Bice e GianfrancoÏ Giovanna e PaoloÏ Roberto, Donata, Cristina, Federica MossiniÏ Renato, Carla MalpeliÏ Marco e AlessandraÏ Franco e Rina MalpeliÏ Luigi Silvia e StefaniaÏ Alberto, Ariella, Stefano RabagliaÏ Adriana e Dino SaccardiÏ Laura e Ugo TosiniSiamo vicini a Chiara e alla sua famiglia per la perdita del caro papàPatrizia, Francesco, Alice, Giacomo, Gianpietro, Giusy, Krizia, Giovanni, Raffaella, Vania, Cristina.13 aprile 2019I colleghi dei Sistemi Informativi del Comune di Parma partecipano al dolore di Chiara per la scomparsa del padre13 aprile 2019Angela e Maurizio Bragadini, Marzia e Silvano Annoni, Brunetta Saglia e rispettive famiglie sono vicini a Bianca, Cristina, Chiara e famigliari per la perdita del caroun amico da sempre.13 aprile 2019Giovanna, Gianluca, Luca ed Edda piangono la scomparsa del caro13 aprile 2019Renzo Vittoria e Giuliano Bertoletti sono vicini alla famiglia Buratti per la perdita del caro amico13 aprile 2019Edda, Davide e Mariangela con Ivan e Jacopo, Andrea con Tommaso sono vicini a Bianca, Cristina e Chiara per la perdita del caro13 aprile 2019Maria, Emio, Giovanna e famiglie sono vicini a Bianca, Cristina e Chiara per la scomparsa del caro13 aprile 2019Condomini e inquilini del Condominio «Flavia» partecipano commossi al lutto che ha colpito la famiglia Buratti per la perdita del caro13 aprile 2019