CARLO LEPORATI

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 82Ne danno il doloroso annuncio le figlie Nadia con Aldo e Patrizia con Daniele, i nipoti Filippo e Martina, cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi 13 aprile alle ore 14.15 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di S. Polo di Torrile indi al Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale della Casa Protetta «S. Mauro Abate» a Daniela e Mario e a tutto il personale del «Nido dei Nonni» a Mascia e Verginia per le amorevoli cure prestate.13-4-2019Maria e Luigi si uniscono al dolore di Nadia e Patrizia per la scomparsa di13 aprile 2019La cognata Giulia, le nipoti Giorgietta e Gigliola e rispettive famiglie partecipano al dolore di Nadia e Patrizia per la perdita del caro papà13 aprile 2019Non ti dimenticheremograzie per tutto quello che hai fatto per mamma e papà.Maura, Anna e Tiziana.13 aprile 2019La nipote Luisa con Aldo, Daniele e famiglia è vicina alle cugine Nadia e Patrizia e rispettivi nipoti e famiglie nel ricordo del caro zio13 aprile 2019I componenti della squadra di caccia al cinghiale K10 sono vicini all'amico Daniele per la perdita del suocero13 aprile 2019Nella, Nadia e Marilena si stringono a Patrizia e Nadia per la perdita del papà13 aprile 2019