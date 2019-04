BONFIGLIO ADORNI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Mariella, i figli Monica, Claudio con Cristina, le adorate nipoti Clarissa con Danilo, Alice, Allegra e Alessandra, le sorelle, i cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 13 aprile alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via Barantani n. 13 per la Chiesa S. Croce di Fontanellato e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Guareschi, al Dott. Paolo Stefanini, al personale della Casa della Salute, alle ragazze della Farmacia S. Vitale, alle Fisioterapiste dello Studio Physi-c e a tutte le personale che lo hanno assistito in questi anni.13 aprile 2019Ï Famiglia Musi LuigiÏ Valeria, Mauro e famigliaMargherita e Sandro sono vicini a Mariella, Claudio, Monica e Cristina e a tutti i famigliari in questo momento doloroso per la scomparsa di13 aprile 2019