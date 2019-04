ERMETE GONIZZI

È tornato alla Casa del Padre l'anima buona didi anni 94Confortati dalla Fede nella Risurrezione, lo annunciano la moglie Maria, i figli Angela e Luigi con Mariangela e i parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi nella Chiesa di Cozzano con partenza alle ore 14.30 dalla Sala del Commiato in via Pezzani 27 Langhirano.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che lo vorranno ricordare al Signore nelle loro preghiere.13 aprile 2019Ï Lino BarbieriÏ Famiglia Crotti IvanoÏ Enzo Beccanti e figlieLe sorelle Domenica, Caterina e Teresina con Antonio e le rispettive famiglie si uniscono a Maria, Angela e Luigi nel compianto del caroe ne ricordano le doti umane e professionali.13 aprile 2019Giorgio e Giovanna, Samantha e Luca con Alle, Sara e Stefano con Samu si uniscono ai familiari nel ricordo del loro caro13 aprile 2019Famiglia Nello Ambanelli, Paolo Biondi partecipano al dolore di Maria, Luigi e Angela per la perdita del caro13 aprile 2019