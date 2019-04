CROCE



Quello che veramente ami non ti sarà strappato



Quello che veramente ami è la tua vera eredità

All'improvviso è mancata l'anima buona di VINCENZO CONFORTI



Ne danno il triste annuncio la mamma Nera Negri, la moglie Maria Luisa Guasti con l'amatissima Caterina, il fratello Paolo con Luisella, Riccardo e Chiara.



I funerali si terranno lunedì 15 aprile alle ore 13.00 nella Chiesa di San Giuseppe con la Sua Comunità parrocchiale cui aveva dedicato energie e passione da qui per il Cimitero della Villetta ove la cara salma sarà tumulata.



Il Santo Rosario verrà recitato domenica 14 aprile alle ore 20.00 nella Chiesa di San Giuseppe. Parma, 13 aprile 2019



Ï Rossana e Paolo, Franca



Ï Avis di Base Parma Lirica e Università



Ï Enzo e Chiara Petrolini



Ï Fam. Bruno Delfini



Armando e Orietta sono vicini ai cugini Paolo e Riccardo e famigliari per la perdita del caro



La famiglia Ferrari e tutti i collaboratori di Agenzia sono vicini al collega Paolo e famiglia per la perdita di VINCENZO Parma, 13 aprile 2019



Azzurra, Veronica e Maurizio Vescovi sono vicini a Caterina in questo momento di dolore per l'improvvisa perdita dell'amatissimo papà



I condomini di via Gulli 8 sono vicini ai familiari per la perdita del caro VINCENZO Parma, 13 aprile 2019



Le famiglie del condominio di via Gulli 10 partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di VINCENZO CONFORTIParma, 13 aprile 2019



Anna e Flavio, Lorenza e Lorenzo, Rossana e Angelo, Luisa e Armando, Pupa e Tommaso sono vicini a Maria Luisa, Nera, Caterina e Paolo per la perdita del caro VINCENZO Traversetolo, 13 aprile 2019



Marco e famiglia sono affettuosamente vicini a Caterina in questo triste momento per la perdita del caro papà VINCENZO Parma, 13 aprile 2019



Cristina, Dimitri e famiglia sono vicini a Maria Luisa, Caterina con Nera , Paolo e Luisella per la scomparsa del caro VINCENZO Medesano, 13 aprile 2019



Paola, Rossana, Monica e famiglie si stringono in un forte abbraccio a Maria Luisa e Caterina per la perdita del caro VINCENZO Parma, 13 aprile 2019



Daniele Benoldi e famiglia partecipano commossi al grande dolore di Caterina e dei famigliari per l'improvvisa scomparsa del loro caro



I medici Dott. Maurizio Vescovi, Dott. Roberto Gallani, Dott. Paolo Bocchia, Dott.ssa Simonetta Minari, Dott.ssa Atefeh Moundi, Dott.ssa Anita Sullam e le collaboratici Lorena Carpi, Franca Masini, Leila Vismara e Rosanna Bazzi della Medicina di Gruppo Balint Casa della Salute Montanara sono affettuosamente vicini in questo triste momento alla Dott.ssa Caterina Conforti e famiglia per la perdita del caro papà



