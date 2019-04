GUALTIERO NEMORINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, i figli Claudio con Alessandra, Paolo con Roberta, i nipoti Luca, Francesco e Benedetta, il genero Giuseppe, la sorella Bruna e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 15 aprile alle ore 14,30 nella chiesa di Noceto e si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Noceto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Emilio Coffrini per le cure prestate.14 aprile 2019Ï Fabio Fecci e famigliaÏ Bruna, Roberta e GiulianoÏ Giuliana e Roberto Nemorinigrazie per esserci sempre stato nel momento del bisogno, grazie per la tua bontà d'animo, grazie per la tua telefonata che non mancava mai, grazie per il fratello e lo zio che sei sempre stato e che sarai in eterno!Con l'affetto di sempre, Bruna e Patrizia.14 aprile 2019Paolo, Elena, Michela, Silvia, Gian Carlo e Marco si uniscono al dolore dell'amico Claudio per la perdita del caro papà14 aprile 2019Mariolina e Michela sono affettuosamente vicine a Silvana, Claudio, Paolo e rispettive famiglie per la scomparsa del caro14 aprile 2019