È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con dolore la cara Rita, i nipoti, la cognata ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in forma civile domani 15 c.m. alle ore 15,00 partendo dall'abitazione di via Gramsci n. 24 dove si formerà il corteo funebre che accompagnerà il caro Luigi in via Repubblica.Successivamente si proseguirà per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14-4-2019