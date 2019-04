ANDREINA BAZZARINI

«Grazie per tutto l'amore che ci hai donato»È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio la figlia Augusta con Paolo, il nipote Alberto con Silvia e con gli adorati nipotini Achille e Nicolas.I funerali avranno luogo lunedì 15 aprile partendo alle ore 14,30 dalla Casa di Cura Città di Parma per la Chiesa Parrocchiale di Fognano indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Chiesa.Il presente vale da partecipazione e ringraziamento.14 aprile 2019Ï Alessandro e MilenaÏ Roberto e Silvana CeciÏ Rosetta e Antonia PetronzioÏ Alberto Chiozzi e famigliaLa cognata Elves con i figli e le rispettive famiglie sono vicini ad Augusta e famigliari per la perdita della cara14 aprile 2019Maura e Umberto sono vicini ad Augusta e Paolo per la scomparsa della cara14 aprile 2019Carala tua presenza e il tuo sorriso portavano sempre serenità e ottimismo.Ci stringiamo in un affettuoso abbraccio ad Augusta, Paolo e Alberto.Luisa, Brenno, Chiara e Valentina.14 aprile 2019Ciao ziaun abbraccio dalle tue nipoti Annita, Daniela e famiglie.14 aprile 2019Claudia e Michele con le rispettive famiglie si stringono con affetto ad Augusta, Paolo, Alberto e Silvia nel ricordo di14 aprile 2019Porteremo il dolce ricordo dinei nostri cuori.Mauro, Marilena, Roberta.14-4-2019