CROCE

Ci ha lasciato GIOVANNI TISCIONE



di anni 63



Addolorati lo annunciano la moglie Chiara, i figli, la nuora, la sorella, i nipoti e parenti tutti.



I funerali si svolgeranno lunedì 15 aprile alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Gainago di Torrile, indi al Tempio di Valera.



Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Si dispensa dai fiori ma uniti nella preghiera. Gainago di Torrile, 14-4-2019



Ï Pamela e Samantha Ponghellini



I dipendenti della ditta GT Installazioni sono vicini alla famiglia Tiscione nel ricordo del caro GIOVANNI Pizzolese, 14 aprile 2019



I titolari e i dipendenti della Tecnopali partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro GIOVANNI Pizzolese, 14 aprile 2019



Paola, Michele ed Elisabetta con le famiglie sono vicini ad Anna Chiara, Stefano e Rosanna per la scomparsa del caro GIOVANNI Pizzolese, 14 aprile 2019



Gian Marco, Alessandra, Sebastiano e Andrea sono vicini a Chiara, Stefano, Rosanna e famigliari per la perdita del caro GIOVANNI



e porgono sentite condoglianze. Pizzolese, 14 aprile 2019



Il Signore ha per noi dei progetti, spesso difficili da comprendere ed accettare .... sia fatta la Sua volontà.



Ciao GIOVANNI



il tuo ricordo sarà sempre nei nostri cuori.



Francesca, Paolo, Sofia e Pietro. Colorno, 14 aprile 2019



