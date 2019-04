ADA PAPOTTI

Serenamente è mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con infinito dolore il marito Enzo, la nipote Alessandra con Marco e Francesca.I funerali avranno luogo domani martedì 16 aprile alle ore 9.30partendo dalle Sale del Commiato Adeper la chiesa di Ognissanti, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 20.45 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.15 aprile 2019Ï Marzia e Silvano AnnoniÏ Lucetta e RomanoÏ Renzo e Mafalda CavatortaAnnamaria e Nicola Sibilio si uniscono al dolore dei familiari per la perdita della cara15 aprile 2019Per la scomparsa dipartecipiamo commossi al vostro dolore.Paolo, Roberta e Giovanni.15 aprile 2016Edda, Eugenio, Giuseppe, Mirella, Ernestina sono vicini con affetto ad Enzo per la scomparsa della cara moglie15 aprile 2019